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Gündem Alevlerin ortasında kalan İHA muhabirleri yanmaktan son anda kurtuldu!
Gündem

Alevlerin ortasında kalan İHA muhabirleri yanmaktan son anda kurtuldu!

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınını takip eden İHA muhabirleri rüzgarın yön değiştirmesiyle bir anda alevlerin ortasında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:44:00 - 2021-08-02 17:46:50

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınını takip ederken alevlerin arasında kalan İHA muhabirleri, yanmaktan son anda kurtuldu.

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi’ne yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor.

İki kişi yaralandı

 

Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar boşaltılan 1 adet besihane, 1 adet traktör ve 1 adet su tankerinin küle döndüğü yangında, alevlerden etkilenen iki kişi de hafif şekilde yaralandı.

Rüzgar yön değiştirince alevlerin arasında kaldılar

Bölgede bulunan Çamköy Mahallesi’ni tehdit ederek genişlemeye devam eden yangınla ilgili gelişmeleri aktarmak için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Fadıl Pişkin ve kameraman Hüseyin Yılmaz, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kaldı.

Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan İHA muhabirleri, orman ekiplerinin yardımıyla bir araca alınarak bölgeden çıkartıldı.

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