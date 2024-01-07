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Yerel Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu
Yerel

Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-07 03:42:00 -

Karabük'ün Eflani ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü.

Olay, Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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