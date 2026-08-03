Alevler yandaki binayı da sardı: Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın!

Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle 601. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, harabe halde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki gecekonduya da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

"BİRDEN BİR TOZ YIĞINI GELDİ"

Yangının çıktığı gecekonduların bitişiğinde yaşayan Mustafa Aydın, alevleri fark ettikleri anı anlatarak, "Ben içeride oturuyordum. Birden bir toz yığını geldi. Kapı ve pencere kapalıydı nereden geldiğini anlamadım. Kapıya çıktığımda yangın olduğunu gördüm. Bizim değil ama arka taraftaki ev yanıyormuş. Bize de sıçrama ihtimali yüksekti. O evde de bekarlar kalıyordu. Bunları çıkarken evden komşular görmüş" dedi.

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