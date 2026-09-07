Alevler her tarafı sardı! Gözyaşlarıyla izledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir’de yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki dükkânlara sıçrama riski nedeniyle paniğe yol açtı. Alevlerin iş yerlerini sardığını gören bir vatandaş gözyaşlarına hâkim olamadı.
Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’ndeki Baksan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin 128/8 numarasında faaliyet gösteren yapı malzemeleri işletmesinde başlayan alevler, içeride bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü.
ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİ TEHLİKE ALTINDA
Yoğun duman sanayi sitesinin üzerini kaplarken, yangının bitişikteki işletmelere sıçrama ihtimali esnaf ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına TOMA araçları da destek verdi.
ALEVLERİ ÇARESİZLİKLE İZLEDİ
İş yerlerinin alevler arasında kalmasını izleyen bir vatandaş, yaşadığı üzüntü nedeniyle gözyaşlarına hâkim olamadı. Çevrede bulunanlar, büyük üzüntü yaşayan vatandaşı teselli etmeye çalıştı.
Ekiplerin yangını çevredeki işletmelere sıçramadan tamamen kontrol altına almak için yürüttüğü yoğun müdahale devam ediyor.