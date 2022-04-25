Alevler geceyi aydınlattı! Rusya'yı vurdular
Ukrayna-Rusya savaşının 61. gününde Rusya adeta felakete uyandı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ukrayna füzeleri Rusya'nın Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ve askeri tesisi vurdu.
Rusya-Ukrayna savaşı 61 gündür devam ederken, Rusya güne yangın haberiyle uyandı. 'Ukrayna'daki savaşın Rusya'ya da sıçradığı' iddiaları ortada dolaşmaya başlamışken gerçek kısa süre sonra öğrenildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor
Açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi. Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi. Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk'taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor.
'Savaş Rusya'ya mı sıçradı'
Ülkenin Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ile askeri tesiste yangın çıkan yangın, sosyal medyada büyük yankı uyadırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise haberi 'yangın Ukrayna tarafından mı başlatıldı?' ifadelerine yer verdi. Druzhba benzin istasyonunda çıkan dev yangın tüm şehirde görüldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise önce Moskovsky Caddesi'ndeki askeri tesis bölgesinde çıkan yangının görüntülerini paylaştı, ardından da paylaşımı sildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.