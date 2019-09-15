Alevler evine yaklaşırken, o Türk bayrağını kurtardı!

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangın kuvvetli rüzgarla birlikte hızla yayıldı.

2 farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale edildi.

Bayrağı kurtardı

O esnada objektiflere göz yaşartan bir detay takıldı. Alevlerin yaklaştığı bir evin çatısında yaşananlar görenleri duygulandırdı. Evinin kısa süre içinde yanacağını düşünen ev sahibi, eşyalarını almak yerine çatıda göndere çekili Türk bayrağını kurtarmaya çalıştı.

Türk bayrağını alan ev sahibi köpeğiyle bölgeden uzaklaştı. Evin, yangından etkilenmediği bildirildi.

İzmir orman ekipleri, alevlerin etrafını çevirip, yangının büyümesini önledi. Bölgede bulunan bir polis TOMA'sı da ekiplere destek oldu.

Su sepeti arıza yapan bir helikopter de halı sahaya zorunlu iniş yaptı. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarına geçildi.