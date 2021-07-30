Alevler arasından iki kişi kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken alevler arasında kalan 85 yaşındaki kadın ve 61 yaşındaki kızı ekipler tarafından kurtarıldı.
Türkiye'yi kahreden orman yangınları söndürmek için canla başla mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde alevlerin arasında kalan anne ve kızından da güzel haberler geldi.
AFAD'dan teşekkür mesajı
AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı mahallesine ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler" denildi.