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Gündem Alevilik bahanesiyle İslâm karşıtlığı
Gündem

Alevilik bahanesiyle İslâm karşıtlığı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 11:21:00 -
Alevilik bahanesiyle İslâm karşıtlığı

Müslüman Anadolu Alevilerinin hassasiyetlerini yok etmek ve ‘Ali’siz Alevilik’ fitnesini yaymaya çalışan ateist oluşumlar dün bir kez daha sahneye çıktı.

HABER MERKEZİ  İSTANBUL

Eli kanlı PKK’lı teröristlerin fotoğraflarıyla gündeme gelen Demokratik Alevi Derneklerinin çağrısıyla dün Kadıköy’de gerçekleşen ‘Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye’ mitinginde milli ve manevi değerlerimiz hedef alındı. Sözde eğitim kaygısıyla gerçekleşen skandal mitingde, “Ülkenin her geçen gün Türk tipi şeriata doğru gittiği şeklinde kirli bir algı yürütülmeye çalışıldı. Kadıköy’de toplanan marjinal sol oluşumlar, tamamen gönüllülük esasına dayanan, dinine ve devletine bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Çevreme Duyarlıyım Çevreme Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)’i hedef alarak İslam’a kin kustu. Eğitimle alakası olmadığı halde Sivas Davasını da gündeme getiren PKK’nın siyasi uzantısı HEDEP’in güdümündeki seküler kalabalık, “Bu ülke bizim. Sizin gibi dinci, tekçi, faşistlere bu ülkeyi bırakmayacağız” şeklinde kışkırtıcı sloganlarla vatandaşları provoke etmeye çalıştı.

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Yorumlar

şüayıp

Tarifinden korktuklari laiklik din düşmanlığından başka bir şey değildir

asa

BUNLAR ALEVI FALAN DEGIL , KRIPTOLU MUSLUMAN OLMAYANLAR.....DEVIRLERI BITMEK UZERE BUNDAN DOLAYI KUDURUYORLAR....IT URUR KERVAN YURUR.....durmak yok yola devam ..
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