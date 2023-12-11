Alevilik bahanesiyle İslâm karşıtlığı

HABER MERKEZİ İSTANBUL

Eli kanlı PKK’lı teröristlerin fotoğraflarıyla gündeme gelen Demokratik Alevi Derneklerinin çağrısıyla dün Kadıköy’de gerçekleşen ‘Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye’ mitinginde milli ve manevi değerlerimiz hedef alındı. Sözde eğitim kaygısıyla gerçekleşen skandal mitingde, “Ülkenin her geçen gün Türk tipi şeriata doğru gittiği şeklinde kirli bir algı yürütülmeye çalışıldı. Kadıköy’de toplanan marjinal sol oluşumlar, tamamen gönüllülük esasına dayanan, dinine ve devletine bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Çevreme Duyarlıyım Çevreme Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)’i hedef alarak İslam’a kin kustu. Eğitimle alakası olmadığı halde Sivas Davasını da gündeme getiren PKK’nın siyasi uzantısı HEDEP’in güdümündeki seküler kalabalık, “Bu ülke bizim. Sizin gibi dinci, tekçi, faşistlere bu ülkeyi bırakmayacağız” şeklinde kışkırtıcı sloganlarla vatandaşları provoke etmeye çalıştı.