Alevilik ayrı bir din mi? Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir açıkladı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğünü yaptığı yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oldu.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:

Biz kesinlikle Aleviliği, İslamiyetin dışında bir din olarak kabul etmiyoruz. Kuran-ı Kerim bizim kitabımızdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'dir. Ekrem İmamoğlu'nun cehaletine veriyoruz. İmamoğlu, göreve geldiğinden beri toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Biz iki gün bekledik. Yarın harekete geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Alevilik İslamiyet'in bir koludur. Biz kesinlikle ayrı bir din tartışmasına karşıyız. Alevi kardeşlerime provokasyonlara gelmeme çağrısı yapıyorum. Bu zamana kadar herhangi bir proje üretememiş kişinin bizim üzerimizden prim yapması ayıptır. İmamoğlu'ndan özür bekliyoruz.