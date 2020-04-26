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Alevilik ayrı bir din mi? Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir açıkladı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, Aleviliğin ayrı bir din olarak gösterildiği propaganda kitabını çocuklara yollayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Özdemir, Aleviliği kesinlikle ayrı bir din olarak kabul etmediklerini söyledi.

2020-04-26 19:19:00 - 2020-04-26 21:33:47
Alevilik ayrı bir din mi? Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir açıkladı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğünü yaptığı yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oldu.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:

Biz kesinlikle Aleviliği, İslamiyetin dışında bir din olarak kabul etmiyoruz. Kuran-ı Kerim bizim kitabımızdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'dir. Ekrem İmamoğlu'nun cehaletine veriyoruz. İmamoğlu, göreve geldiğinden beri toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Biz iki gün bekledik. Yarın harekete geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Alevilik İslamiyet'in bir koludur. Biz kesinlikle ayrı bir din tartışmasına karşıyız. Alevi kardeşlerime provokasyonlara gelmeme çağrısı yapıyorum. Bu zamana kadar herhangi bir proje üretememiş kişinin bizim üzerimizden prim yapması ayıptır. İmamoğlu'ndan özür bekliyoruz.

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Yorumlar

ahmet

hic kivirtmaya gerek yok, Alevlerin islamla ne alaksi var,birakin zorlami müslüman yapacaksiniz adamlari, bu dünya imtihan dünyasi, Ahiret var rahat olun:.Benim tanidigim cok Alevi var hicbiri islamin temel akidelerini kabul etmiyorlar,zorlami kabul ettireceksiniz.
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Halil

Alevilik dediğiniz şey aslı olmayan, bugün bir inanç modeli halini almış, basbayağı İslam dininin dışında olan bir şeydir. Alevileri zorla İslam yapamazsınız, zaten böyle bir şey istedikleri yok. Yalnızca ne olduklarını bilmeyenler biz İslamız diyorlar, yoksa Alevilerin ekseri böyle bir iddiaları zaten yok. Onlara senin dinin ne desen İslam diyen de var demeyen de ama İslama dair ne yapıyorsun desen şartlardan 2 tanesini yerine getireni zor bulursun.
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