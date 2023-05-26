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Gündem Alevilerden Erdoğan’a ikinci tur desteği
Gündem

Alevilerden Erdoğan’a ikinci tur desteği

Yeniakit Publisher
2023-05-26 16:13:00 -
Alevilerden Erdoğan’a ikinci tur desteği

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Özdemir, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında 28 Mayıs günü yapılacak olan seçimin sıradan ve her zamanki gibi bir seçim olmadığını niteleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında 28 mayıs bir cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Bu seçim varlıkla yokluğun tercihidir. Bu seçim istikrarın devamı, barışın korunması, insanımızın kardeşliği, milletimizin dirliği ve birliğinin sürdürülüp sürdürülmeme referandumudur. Bu referandum şahlanan ekonominin, yakalanan teknolojinin, İHA’ların, SİHA’ların, Altay tanklarının, tarihinde ilk defa Türk işçi emeği ve mühendislerinin bilgileri ile yüzdürülen uçak gemilerinin; üç tarafı denizlerle ve dört tarafı düşmanlarla çevrili güzel ülkemizin kutlu yüzyılını gelecek kuşaklara aktarma seçimidir. Bu seçim, Türk varlığının ilelebet bu topraklarda ve bölgede yüklendiği sorumlulukla birlikte huzur ve barışının devamını isteyip istememe seçimidir. Bu seçim, 21 yıldır ekonomide, eğitimde, sağlıkta, teknolojide, kültürde ve her türlü askeri bilgi ve teknolojilerinde çağdaşları ile boy ölçüşüp rekabet edebilecek konuma getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti devletinin var olup olmama seçimidir. Ayrıca Bu seçim 21 yıldır gecesini gündüzüne katmış, bu uğurda her şeyden vazgeçerek milletin derdini dert edinmiş ve Türkiye yüzyılının baş mimarı reisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kandil beslemeli PKK ve Pensilvanya’nın kurşun askeri FETÖ’cülere karşı verdiği mücadelenin devamını isteyip istememe seçimidir.”

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