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Aktüel

Alev alev yanan ev küle döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alev alev yanan 2 katlı bir ev kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:02:10 -
Alev alev yanan ev küle döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alev alev yanan 2 katlı bir ev kullanılmaz hale geldi.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 705 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin kömürlük kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılmaz hele geldi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme belirlenirken, aynı evde yaklaşık 3 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi.

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