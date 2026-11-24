Alev Akakar öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yeşilçam'da ahlaksız filmler popülerken bu akıma katılan, sonrasında dram türünde filmler yapan yönetmen Alev Nurşat Akakar, 77 yaşında öldü.
Alev Nurşat Akakar, 77 yaşında hayatını kaybetti. Emekli olduktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen Akakar'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Akakar 22 Kasım'da beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.
Sinema sanatçısı Nükhet Egeli ile evli ve bir çocuk babası olan Akakar, dün ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Bodrum Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.