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Eğitim ALES/2 yapıldı
Eğitim

ALES/2 yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde dün yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 11:49:00 -
ALES/2 yapıldı

Saat 10.15’te başlayan ALES/2’de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı ve 150 dakika süre verildi. ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapıldı. Adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verildi. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

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