ALES/2 ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Binlerce kişiyi ilgilendiren ALES'ın yapılacağı tarih açıklandı. ÖSYM takvimine göre belirlenen sınava göre ALES ne zaman hangi gün yapılacak ve başvurular hangi gün alınacak? İşte detaylar...