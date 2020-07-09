ALES/2 ne zaman yapılacak?
ALES/2 ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Binlerce kişiyi ilgilendiren ALES'ın yapılacağı tarih açıklandı. ÖSYM takvimine göre belirlenen sınava göre ALES ne zaman hangi gün yapılacak ve başvurular hangi gün alınacak? İşte detaylar...
2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikincisi 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
İlki 16 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelmişti.