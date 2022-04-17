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Eğitim ALES zor muydu kolay mıydı? 2022 ALES/1 zor muydu?
Eğitim

ALES zor muydu kolay mıydı? 2022 ALES/1 zor muydu?

17 Nisan Pazar günü ALES/1 gerçekleşti. 150 dakikanın ardından sınava girenler 'ALES zor muydu kolay mıydı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 13:21:00 -
ALES zor muydu kolay mıydı? 2022 ALES/1 zor muydu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından ise sosyal medyada 'ALES nasıldı kolay mı zor mu?' sorusuna cevap aranmaya başladı.

ALES zor muydu kolay mıydı? 2022 ALES/1 zor muydu?

2022-ALES/1'de adaylara 150 dakikada 100 soru soruldu. Söz konusu 100 sorunun 50'si sözel 50'si ise sayısaldı. Sınavdan ardandan ise 'ALES nasıldı?' sorusunun cevabı aranlaya başladı.

Yapılan yorumlara bakıldığında sözel bölümdeki soruların uzun olduğu ve özellikle sayısalcıların bu konuda güçlük yaşadığı anlaşılıyor. Matematik soruların sözele göre daha kolay olduğu, sözelde ise başta Othello sorusu olmak üzere bazı soruların okunup anlaşılmasının zor olduğu ifade ediliyor.

Bu yorumların aksine pek çok sözelci ise Türkçe sorularının kolay olduğunu, hızlı okuma ve anlama çalışması yapanların kitap okuma alışkanlığı olanların bu sorularda zorlanmadığını belirtiyor.

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