Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 aralık ayında yapılması planlanan pek çok soru ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de ALES/2 oldu. 21 Şubat Pazar günü ALES/2 yapıldı. Adaylar soru ve cevapların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, ALES soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak?

ALES soru ve cevapları açıklandı mı? ALES/2 soru ve cevapları

ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ