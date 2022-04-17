Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girenlerin gözü kulağı puanlarını hesaplamak için son derece önemli olan soru ve cevap anahtarlarında. Peki, soru anahtarı ne zaman açıklanır?

ALES soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 bugün yani 17 Nisan Pazar günü yapıldı. ÖSYM şimdiye kadar soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih hakkında açıklama yapmadı. Ancak önceki sınavlar göz önünde bulundurulduğunda soru ve cevap anahtarının sınavın gerçekleştiği akşam ya da bir gün sonra açıklanması bekleniyor.