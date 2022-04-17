  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ALES soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ALES’e girenler soru ve cevap anahtarlarının ne zaman saat kaçta erişime açılacağı merak konusu. Bu sebeple sınava girenler ‘ALES sorularını açıklandı mı?’ konusunu araştırıyor. Peki, ALES soru ve cevapları bugün açıklanır mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-17 07:35:00 -
ALES soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girenlerin gözü kulağı puanlarını hesaplamak için son derece önemli olan soru ve cevap anahtarlarında. Peki, soru anahtarı ne zaman açıklanır?

ALES soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 bugün yani 17 Nisan Pazar günü yapıldı. ÖSYM şimdiye kadar soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih hakkında açıklama yapmadı. Ancak önceki sınavlar göz önünde bulundurulduğunda soru ve cevap anahtarının sınavın gerçekleştiği akşam ya da bir gün sonra açıklanması bekleniyor.

ALES'te kalem silgi veriliyor mu? ALES sınava girişte hangi belgeler lazım?
ALES'te kalem silgi veriliyor mu? ALES sınava girişte hangi belgeler lazım?

Eğitim

ALES'te kalem silgi veriliyor mu? ALES sınava girişte hangi belgeler lazım?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay