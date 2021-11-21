Merakla beklenen ALES 2021-ALES/3 21 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçları ne zaman ayın kaçında ilan edileceğini araştırmaya başladı.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES sonucu ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sonucu ne zaman ayın kaçında açıklanır?

21 Kasım’da gerçekleşen sınavın soru ve cevap anahtarının bir bölümü erişe açıldı. ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar soru ve cevap anahtarına https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ALES cevap anahtarına erişebilecekler.

Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. ALES/3 sonuçları 16 Aralık 2021’de ilan edilecek.