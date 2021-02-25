Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından, bu kez de 2021 takviminde yer alan ALES oturumları merak konusu oldu.

ALES sınavları 2021 tarihleri nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

ALES'e kimler başvurabilir?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.