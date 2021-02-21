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Eğitim ALES sınavı soru ve cevapları
Eğitim

ALES sınavı soru ve cevapları

Aralık 2020'de yapılması gereken ALES/2 salgın sebebiyle ertelenmişti. Alınan kararla ALES. 21 Şubat Pazar günü yapıldı. 150 dakika süren sınavın ardından adaylar sınav soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, ALES/2 soruları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:22:00 -
ALES sınavı soru ve cevapları

ALES/2 cevap anahtarı  | Koronavirüs salgını sebebiyle hem ÖSYM hem de Milli Eğitim Bakanlığı bünyelerindeki pek çok sınavı ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de ALES/2 oldu. ALES/2 21 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Adaylar sınavın ardından soruları ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, ALES sınav soruları ne zaman açıklanır?

ALES sınavı soru ve cevapları

Başvuruları geçen yıl 1-12 Ekim'de alınan sınav, 81 ilde ve 88 sınav merkezinde yapıldı. ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. Sınava giren adayların puanları 5 yıl geçerli olacak. ALES soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Sorular açıklandığında detayları haberlerimizde yer alacak.

ALES soruları zor muydu?

ALES’e girenler sınavın ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Adayların pek çoğu sözel sorularının bir hayli zor olduğunu belirtti.

 

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