Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES) başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, ALES/1 ve ALES/2'nin sınav ve başvuru takvimi netleşti. Peki, ALES'in ilk sınavı için başvurular ne zaman alınacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

ALES sınavı refakatçiye izin belgesi almak gerekir mi?

Aynı il içerisinde iseniz sınav giriş belgesi ile bir refakatçi götürebilirsiniz. 01.12.2020: 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge kapsamında seyahat izin kurulunca izin verilen istisnai durumlar

1.Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

2. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi),

3. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

4. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

5. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

6. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar,

7. Ceza infaz kurumlarından salıverilenler, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E - BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.)

ALES-2 sınavı ne zaman?

ÖSYM ALES-2 sınav 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak. Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek. ALES/2 ise 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.