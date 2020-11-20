ALES sınavı ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Uzun vadeli kariyer planı yapanlar için önemli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı (ALES) geç başvuruları da 4 Kasım'da sona erdi. Başvuru koşullarını taşıyan sayısız aday, başvuru işlemlerini gerçekleştirmişti. Peki, ALES sınavı ne zaman?

2020 ALES ne zaman?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 1-12 Ekim'de ilk başvuruları alınan ve 4 Kasım'da da geç başvuruları sona eren ALES, 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020 ALES sonuçları ne zaman duyurulacak?

Adaylar aldıkları ALES sınav puanlarını; lisansüstü eğitime başlamak için, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların değerlendirmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılabilecek. 6 aralıkta düzenlenen ALES 2 sınav sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.