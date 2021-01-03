ALES sınav tarihi ALES ne zaman yapılacak?

ALES 2 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası araştırılan konular arasında. 1 Ekim ve 12 Ekim tarihleri aralığında başvuruları alınan 2020 ALES-2 sınavı için gözler sınavı gerçekleştirecek olan ÖSYM'den çevrildi. 6 Aralık’ta yapılacağı açıklanan ALES 2020-2 sınavı koronavirüs salgınının artması nedeniyle ertelendi. 2020 ALES-2 sınavla ilgili daha önce ÖSYM'den yapılan açıklamada, salgının durumuna göre sınav tarihinin belli olacağı bildirilmişti. Sınavın yeni tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALES/2 ne zaman?

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

ALES çıkmış sınav soruları

ALES sınavının ertelenmesini fırsata çevirmek isteyen adaylar, geçmiş dönem çıkmış ALES sınav sorularını da çözme fırsatı buldu. ALES sınavının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için ALES’e başvuruda bulunan adaylar, geride bıraktığımız yılların sorularına odaklandı. ÖSYM, 2006-2018 yılı aralığındaki çıkmış soruları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Aşağıdaki link üzerinden ALES çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz.

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