ALES sonucu geçerlilik süreci | ALES’e hazırlananlar alacakları puanın ne kadar süreliğine geçerli olduğunu araştırıyor. Peki, ALES sınav sonucu kaç sene geçerli oluyor?

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.

ALES sınav sonucu kaç yıl geçerli?

ALES'e girecek olanlar alacakları puanın kaç yıl geçerli olacağını merak ediyor. Önceki yıllanda ALES puanının geçerlilik süresi üç yıldı. 2017 yılında alınan kararla ALES puanının geçerlilik süresi beş yıla uzatıldı.

Yüksek lisans için istediğimiz ALES puanını kullanabiliyor muyuz?

Yüksek Lisans başvurusu yapacak olanlar birden fazla kez ALES’e girmiş olabilir. Adaylar başvurularını son aldıkları ALES sonucuyla yapmak zorunda değil. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek ALES puanı ile Yüksek Lisans başvurusunda bulunabilirsiniz.