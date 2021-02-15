  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav yerleri açıklandı mı?
Eğitim

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav yerleri açıklandı mı?

ALES sınav giriş belgesi ekranı | Aralık 2020'de yapılması gereken ALES/2 salgın sebebiyle 21 Şubat 2021'e ertelendi. Sınava girecek olan adaylar giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi nereden indirilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:31:00 -
ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav yerleri açıklandı mı?

ALES sınav giriş belgesi indir | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması gereken pek çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM tarafından ertelenen sınavlardan biri de ALES/2 oldu. ALES/2 21 Şubat Pazar günü yapılacak. Adaylar ALES/2 sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş belgesi nasıl indirilir?

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav yerleri açıklandı mı?

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgelerini indirebiliyor. Bunun için sisteme TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK'nın sonu geldi! Hedef Kandil'i yerle bir etmek
Gündem

PKK'nın sonu geldi! Hedef Kandil'i yerle bir etmek

Gara harekatıyla Kandil, Mahmur ve Sincar’daki varlığı tehlikeye giren terör örgütü, alçakça bir infaz gerçekleştirdi. Teröristler 2015 ve 2..
13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi
Gündem

13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi

Türkiye 13 masum insanın terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ’a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri..
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi!
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi!

Dolar kurunda bugün 6 ay sonra bir ilk yaşandı. Dolar, 7 liranın altına düştü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde doların 7 TL'ye gerileyeceği t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay