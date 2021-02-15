ALES sınav giriş belgesi indir | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması gereken pek çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM tarafından ertelenen sınavlardan biri de ALES/2 oldu. ALES/2 21 Şubat Pazar günü yapılacak. Adaylar ALES/2 sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş belgesi nasıl indirilir?

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav yerleri açıklandı mı?

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgelerini indirebiliyor. Bunun için sisteme TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.