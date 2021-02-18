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Eğitim ALES puanı kaç olmalı? Doktora ALES puanı, Yüksek lisans ALES puanı, tezsiz yüksek lisans için ALES puanı kaç?
Eğitim

ALES puanı kaç olmalı? Doktora ALES puanı, Yüksek lisans ALES puanı, tezsiz yüksek lisans için ALES puanı kaç?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. ÖSYM ALES sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Peki ALES puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:22:00 - 2021-02-18 15:22:44
ALES puanı kaç olmalı? Doktora ALES puanı, Yüksek lisans ALES puanı, tezsiz yüksek lisans için ALES puanı kaç?

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

ALES puan şartı 

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara  duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Ne Zaman?

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2 sınavı ne zaman?

SINAV: 19.09.2021

2021-ALES/2  BAŞVURU TARİH: 03.08.2021-11.08.2021

2021-ALES/3 ne zaman?

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

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