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Eğitim ALES nedir, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES nedir, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES sınavı başvuruları 1-12 Ekim tarihi arasında yapılmıştı. Peki, ÖSYM ALES/2 2020 sınav tarihi ne zaman? İşte ALES/2 sınavı hakkında detaylı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:00:00 -
ALES nedir, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES sınavı ile ilgili gelişmeler öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ALES/2 geç başvurusu yapan adaylar 4 Kasım tarihinde işlemlerini gerçekleştirdi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda 130 lira olan sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak verilmektedir. Peki, 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/2 sınavı ne zaman?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /2 Sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15'de gerçekleştirilecek.

Sınavda sayısal ve sözel testler yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak. Sınav cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Söz konusu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacaktır.

ALES nedir?

ALES, Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavıdır. Söz konusu sınav, ÖSYM tarafından düzenlenmektedir.

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