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Eğitim ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Eğitim

ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ALES ne zaman sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) için geri sayım başladı. Sınava hazırlananlar tarihi ve sınav giriş belgelerini araştırmaya başladı. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:23:00 -
ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, ALES 3 ne zaman?

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

2021 ALES/3 21 Kasım Pazar günü yapılacak. ÖSYM sınav giriş yerlerini ise yayımladı. Adaylar ÖSYM AİS web sitesine giriş yaparak sınav giriş belgelerini indirebilir.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

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