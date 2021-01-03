ALES yeni tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Aralık ayında yapılması planlanan ALES/2 de salgın sebebiyle ertelendi. Peki, ALES ne zaman?

ALES ne zaman? | ALES ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını eğitim alanını etkisi altına aldı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken bazı sınavlar da pandemi sebebiyle yapılamadı. Söz konusu sınavlardan biri ALES/2 oldu.

ÖSYM yaptığı açıklamada 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

ALES’e girecek olan adaylar sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM’den bir açıklama gelmedi. ALES tarihi belli olduğunda haberlerimizde yer alacak.