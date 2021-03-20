ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman sona erecek?

ALES başvuru tarihleri tüm hızıyla devam ediyor. 2021 ALES/1 oturumuna girmek isteyenler başvurularını 22 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021 olarak açıklandı.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES/1 başvuruları, 12 Mart ila 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. daylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES başvuruları 2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.