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Eğitim ALES başvuruları 4 Temmuz’da bitiyor
Eğitim

ALES başvuruları 4 Temmuz’da bitiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Ağustos’ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:15:00 -
ALES başvuruları 4 Temmuz’da bitiyor

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 4 Temmuz’a kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. Adaylar, 21 Ağustos’ta yapılacak ALES’e ilişkin kılavuza ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek.

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