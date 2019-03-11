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ALES başvuruları 2019 ne zaman? | 2019 ALES/1 sınavı ne zaman?

2019-ALES kılavuzu ve ÖSYM’den ALES başvuruları 2019’a ilişkin son dakika açıklaması geldi. ALEŞ başvuruları bahar dönemi 2019 sınavına ilişkin detaylar da belli oldu. Peki ALES sınavı başvuru tarihi 2019 ve ALES sınavı 2019 ne zaman? ÖSYM ALES/1 2019 sınav başvurularının 5-13 Mart tarihleri arasında yapılacağını, ALES sınavı 2019 ise 5 Mayıs’ta yapılacağını son dakika olarak duyurdu.

11 Mart 2019 Pazartesi 08:53
ALES başvuruları 2019 ne zaman? | 2019 ALES/1 sınavı ne zaman?

ÖSYM’den ALES başvuruları 2019’a ilişkin son dakika açıklaması geldi. ALEŞ başvuruları bahar dönemi 2019 sınavına ilişkin detaylar da belli oldu. Peki ALES sınavı başvuru tarihi 2019 ve ALES sınavı 2019 ne zaman? ÖSYM ALES/1 2019 sınav başvurularının 5-13 Mart tarihleri arasında yapılacağını, ALES sınavı 2019 ise 5 Mayıs’ta yapılacağını son dakika olarak duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavına başvurular, 5-13 Mart'ta alınacak. Sınav, 5 Mayıs'ta 81 il merkezi ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınav için geç başvuru günü 28 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES kılavuzu ile aday başvuru formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 08:53
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