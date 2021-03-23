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Eğitim ALES 2021 ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES 2021 ne zaman yapılacak?

ALES 2021 başvuruları tamamlandı. Akademik kariyer yapmak ve lisans üstü eğitim almak isteyen vatandaşlar ÖSYM'nin hazırladığı ALES sınavına girmek zorunda. Peki, ALES sınavı 2021 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 22:26:00 -
ALES 2021 ne zaman yapılacak?

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021 sınavı için başvurular sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar ALES sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ALES 2021 ne zaman yapılacak?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika sürecek.

ALES'e kimler girebilir?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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