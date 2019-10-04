0553 313 94 23

ALES 2 sonuçları son dakika açıklandı

ALES 2 sonuçları sorgula. ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

04 Ekim 2019 Cuma 09:27
ALES 2 sonuçları son dakika açıklandı

ALES sonuçları sorgula. 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ALES 3 geç başvuruları ne zaman?

ALES/3 sınavı için geç başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar? 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES 3 ne zaman yapılacak?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES ücreti nasıl yatırılacak?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:27
  1. ALES 2 sonuçları son dakika açıklandı
  2. ales sonuçları açıklandı mı
  3. ALES 3 geç başvuruları ne zaman?
  4. ALES ücreti nasıl yatırılacak?
  5. ALES 3 ne zaman yapılacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı? Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?
    1. Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı?..
    2. Taşeron işçilere ikramiye ödemeleri ne..
    3. Rusya'dan LGBT'li sapkınlara ağır darbe!
    4. "Allah yardımcısı olsun" diyen Şamil..
    5. Basın meslek örgütlerinden gazetemize..
    6. Melih Gökçek’ten ‘suç duyurusu’..
    7. İflas eden İngiliz şirketinde büyük..
    8. EYT son haber ! Finlandiya modeli..
    9. ALES 2 sonuçları son dakika açıklandı
    10. Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık..
    11. ALES sınav sonuçları açıklandı!
    12. İslam âlimleri, ‘iddet süresi’..
    13. İBB yönetiminde Erdoğan ve..
    14. O ülke Türk mallarını geri gönderdi!..
    15. Avcılar Alsancak İlkokulu ve Avcılar..
    16. Putin'den ABD'ye suçlama: Bize kazık..
    17. Cuma namazı saati cuma namazı saat..
    18. Avrupa, İngiltere'nin Brexit teklifini..
    19. Güzel haber! Türkiye merkez oluyor...
    20. Hindistan'da ölenlerin sayısı 73'e..
    21. Suriye'de hangi fakülteler kurulacak?..
    22. İlginç çıkış: Erdoğan 2023'te çekilecek
    23. Hindistan'da şiddetli yağış!
    24. Bulgaristan mızıkçılık yapıyor! Eşit..
    25. Emekli ne kadar zam alacak? Emekli..
    26. Kirada oturanlar dikkat! Ne kadar zam..
    27. Düğmeye basıldı! Ankara merkezli dev..
    28. 19 üniversite için önemli karar!
    29. Meteorolojiden sağanak ve fırtına..
    30. Türk kahvesi Antalya'da yetiştirilecek
    Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
    Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    İki yüzlü Saygı Öztürk, Menzil ziyaretinde büyük bir açık yakalamış(!)
    İki yüzlü Saygı Öztürk, Menzil ziyaretinde büyük bir açık yakalamış(!)

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak