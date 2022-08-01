  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ALES 2 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/2 tarihi:
Eğitim

ALES 2 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/2 tarihi:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurusunda bulunanlar sınavın ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES ne zaman ayın kaçında? ALES 2 ne kadar zaman kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 19:39:00 -
ALES 2 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/2 tarihi:

ALES hazırlıklarını sürdürenler sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, ALES 2 ne zaman ayın kaçında?

ALES 2 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/2 tarihi:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 19 Temmuz'da tamamlandı. Adaylar başvuru ücreti olarak 185 TL ödedi. Geç başvuruda ise ücret yüzde 50 artırımlı olarak alındı. ALES/2'nin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Sınav 21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. 

Ales nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23