ALES hazırlıklarını sürdürenler sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, ALES 2 ne zaman ayın kaçında?

ALES 2 ne zaman yapılacak? 2022 ALES/2 tarihi:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 19 Temmuz'da tamamlandı. Adaylar başvuru ücreti olarak 185 TL ödedi. Geç başvuruda ise ücret yüzde 50 artırımlı olarak alındı. ALES/2'nin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Sınav 21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ales nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.