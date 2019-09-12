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Alerjik hastalıklar okul başarısını etkiliyor

Alerjisi olan çocukların okulda başarısızlık yaşayabileceğini belirten Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:08
Alerjik hastalıklar okul başarısını etkiliyor

Alerjisi olan çocukların okulda başarısızlık yaşayabileceğini belirten Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Hareketle artan alerjik öksürükler, tedavi edilmediğinde beden eğitimi derslerinde zorlanmaya neden olabilir. Bunun sonucunda çocukta istediği sporda başarılı olamadığı endişesi ortaya çıkabilir” dedi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniğinden Doç. Dr. Mehtap Kılıç, alerjik hastalıkların çocukların okul başarısını ekilebileceğini belirtti. Günümüzde her üç çocuktan birini etkileyecek kadar sık görülen alerjik hastalıkların, çocukların okul başarısını da negatif etkilediğini ifade eden Kılıç, "Okul dönemindeki çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar, geçmeyen nezle ve öksürük belirtileri görüldüğünde ailelerin arka planda bir alerjik hastalık olabileceğinden şüphelenerek vakit kaybetmeden hekime başvurmaları gerekiyor. Alerjisi saptanan çocuğun tanısının konulup gerekli koruyucu ortamın ve tedavilerin sağlanması, hem sağlıklı gün sayısını artıracak hem de okul devamsızlığını azaltacaktır. Böylece öğrencinin okul başarısı üzerinde de olumlu katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



"Alerjik nezleye dikkat"


En sık karşılaşılan alerjik nezlenin (alerjik rinit) geçmeyen burun tıkanıklığına yol açan en önemli neden olduğunu vurgulayan Kılıç, "Doğru burun solunumu olmadan sağlıklı bir nefes almak mümkün değildir. Aldığımız havanın temizliği, ısı ve neminin ayarlanması ancak açık bir burunla mümkündür. Gece yapılan yetersiz burun solunumu, vücudumuz için bir yorgunluk nedenidir. Özellikle huzursuz uyuma nedeniyle devamlı sağa sola dönen, uykusu bölünen bir çocuk sabah dinç kalkmakta zorlanacak, öğrenme ve dikkat süresinde azalma yaşayabilecektir. Bu tarz çocukların aşırı hareketliliği ve dikkatini toplamada zorlandığı ile ilgili pek çok çalışma vardır. Sağlıklı nefes almak, öğrenme ve dikkat süremizin uzaması için gereklidir" şeklinde konuştu.



"Gece öksürüğü astım işareti"


Nezle halinin uzamış öksürüklere dönüşmesinin ve gece öksürükleri görülmesinin astım açısından uyarıcı olması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "Özellikle hareketle artan alerjik öksürükler tedavi edilmediğinde beden eğitimi derslerinde zorlanmaya neden olabilir. Bunun sonucunda çocukta istediği sporda başarılı olamadığı endişesi ortaya çıkabilir. Oysa tedavi edilmiş, kontrol altına alınmış astım varlığında efor kapasitesi etkilemeyeceğinden spor başarısı da artacaktır. Başarılı bir eğitim öğretim süreci için hem bedensel hem ruhsal dinginlik gerektiği ve bunun için sağlıklı nefesin ne kadar önemli olduğu akılda tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:08
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