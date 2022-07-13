Aleo vera bakımı nasıl yapılır? Aleo vera hakkında her şey!

Aleo Vera hem dış mekanda hem de evlerde yetiştirebileceğimiz bir bitki. İçindeki jelin cilt bakımında kullanılmasından ötürü son yıllarda popülaritesi gittikçe arttı. Her yerde aloe veralı şampuan, aloe veralı krem, maske ya da kişisel bakım ürününe rastlamak mümkün.

ALOE VERA BİTKİSİ NASIL BİR BİTKİDİR?

Aloe vera bitkisi halk arasında sarısabır olarak da bilinen, içindeki jel nedeniyle dokunduğunuzda hafif yumuşak bir his veren bir bitkidir. Zambakgillerdendir. Ancak zaman zaman Agave Americana isimli bir kaktüsle çok karıştırılır.

İçinde cilde iyi gelen bir jel vardır. Bu jelin 12 farklı vitamine, 20 farklı minerale ve 18 farklı amino aside sahip olduğu söyleniyor. Aloevera jeli özellikle yanıklarda çok etkilidir.

ALOE VERA BAKIMI NASIL YAPILIR?

Aloe vera bakımı kolay bir bitkidir. Geçirgen toprak sever. Yani yumuşak, suyu içinde geçirebilen toprakta daha iyi yetişir. Çiçekçilerden rahatlıkla temin edilebilen bir topraktır. Aloe vera bakımı için çok çaba sarf etmeye gerek yoktur. Güneş ışığı alan, aydınlık mekanlarda çok kolay büyür. Yapraklarını ışık alan tarafa doğru çevirme eğilimi vardır. Bu nedenle saksıyı zaman zaman çevirerek bitkinizin eşit şekilde uzamasını sağlayabilirsiniz.

Bitki -7 derecelere kadar dayanabilir ancak aloe vera için ortam ısısı en az 10-15 derecedir. Bitki hafif esintili ortamlardan etkilenmese de ciddi rüzgarlardan sakınılmalıdır. Yani bitkisi iki cam arasına ya da babaannelerimizin deyimiyle “cereyana” koymayın.

Aloe verayı ne kadarda bir sulamalı?

Aloe vera bitkisi, her gün sulanmak istemez. Hatta fazla sulamayı da çok sevmez. Hemen kökleri çürümeye başlar. Toprağını kontrol edip tamamen kurumuş olduğundan emin olduktan sonra sulayabilirsiniz. Sulama yapmak için, toprağa parmağınızı soktuğunuzda parmağınızın hiç nemlenmemiş olması gerekiyor. Kış aylarında haftada 1 kez sulamak yeterli olur ancak yazın kavurucu sıcaklarda gün aşırı ya da haftada en az 2 kez olacak şekilde sulayabilir, toprağı 1 gün içinde hızla kuruyorsa her gün sulamayı da seçebilirsiniz.

Sulama yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de suyun yapraklara temas etmemesi. Çünkü yaprakları ıslanırsa aloe vera hızla çürüme eğilimi gösterebilir, yapraklar bundan büyük zarar görebilir. Bu yüzden sulama işleminde yalnızca toprağı suladığınızdan emin olmalısınız.

ALOE VERANIN SAKSISI NE KADAR ZAMANDA BİR DEĞİŞİR?

Öncelikle aloe vera için kullanacağınız saksının drenajlı, altında delikler ve fazla suyun akacağı bir tabla bulunan bir saksı olmasına dikkat edin. Fazla sulanmayı sevmeyen bir bitki olduğundan toprağından tablaya akacak olan bu fazla suyu da hemen dökün.

Saksı değişimine gelince, aloe vera bitkisi yerini sevdiğinde çok fazla yavru atabilir ve bu yavruları başka saksılara alabilir ya da saksının büyüklüğü yeterliyse aynı saksıda büyümesine izin verebilirsiniz. Çiçek artık saksıya sığmıyorsa büyük saksıya geçirebilirsiniz. Tabii senede 1 kez toprağını havalandırıp değiştirirseniz size minnettar kalacaktır.

Saksı ve toprak değişimi sırasında kullandığınız saksının boyutundan yalnızca 1 numara büyük bir saksıyı tercih etmeniz yeterli olacaktır. Aynı şekilde toprağından ayırdığınız aloe vera bitkisinin köklerindeki fazla toprağı da köklere zarar vermeden silkelemeli, yeni saksısına ve toprağına köklerine zarar gelmeyecek şekilde, dikkatlice yerleştirmelisiniz.

ALOE VERA FAYDASI NEDİR?

Aloe veranın içindeki jel cilde iyi gelir. Bu jelin 12 farklı vitamine, 20 farklı minerale ve 18 farklı amino aside sahip olduğu söyleniyor. Jeli genel olarak tahriş olan ve kuruyan bölgelere sürebilirsiniz.

Aloe vera jelini nelerde kullanabiliriz?

– Aloe vera jeli cildin yenilenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla yanıkları ve yanık izlerini de iyileştirmede birebir doğal üründür.

– Aloe verada içinde yüksek oranda su ve mineral ihtiva eder. Bu nedenle cildi besleyerek ciltlerdeki yıpranmış ve solgun görünümü ortadan kaldırır.

– Aloe vera doğal antioksidan olduğundan iltihap kurutucu özelliği taşır. Böylelikle ağrılı sivilceleri yatıştırır ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

– Zaman zaman ciltte oluşan kızarıklıkları gideren aloe vera aynı zamanda düzenli kullanıldığında cilt tonunu eşitler.

– Aşırı yağlı bir cildiniz varsa Aloe vera jeli parlama ve yağlı görünümü engelleyerek, yağ dengesini eşitler.

ALOE VERA JELİ NASIL ÇIKARILIR?

Aloe vera bakımı

Aloe vera bitkisinin içinden jeli çıkarmak için birkaç yaşında olgun bir bitkiye ihtiyacınız var. Bitkinin yaşı ne kadar fazlaysa aktif bileşenlerin gücü o kadar yüksektir. Bitkinin yapraklarını aldıktan sonra aynı bitkiden tekrar hasat yapmak için birkaç hafta beklemeyi unutmayın.

Aloe veradan jel çıkarmak için;

Bitkinin dış kısımlarından en kalın yaprakları seçerek, bir seferde 3-4 yaprak kesin.

Yaprakların sağlıklı olduğundan, herhangi bir küf içermediğinden emin olun.

Yaprakları dibe yakın kesin ancak köke zarar vermekten kaçının.

Kestiğiniz yaprakları yıkayın ve kurutun.

Dikenli kenarlarını bir bıçakla kesin. Yaprağı ikiye ayırın

Bir kaşık veya parmaklarınızı kullanarak jeli yaprağın içinden sıyırın.

Jeli bir kaba koyarak dolaba kaldırın.

Daha sonra ya direkt olarak cildin üzerine uygulayabilir ya da zeytinyağı, hindistancevizi yağı gibi yağlarla karıştırarak kendi kreminizi yapabilirsiniz.