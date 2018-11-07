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Aleksis Çipras'tan rahiplere üzücü haber!

Çipras ile Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios din ve Kilise arasındaki ilişkileri düzenleyen 15 maddelik ortak bildiride anlaştıklarını belirtti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:04
Aleksis Çipras'tan rahiplere üzücü haber!

Yunanistan'da din görevlilerinin devlet memurluğundan  çıkarılmasının planlandığı açıklandı. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi  Başpiskoposu İeronomios hükümetin planladığı Anayasa değişikliği tartışmaları  kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Çipras ve İeronomios basın toplantısı  düzenleyerek, din adamlarının maaşları, Kilise'nin varlıkları, devlet ile din  işlerinin düzenlenmesi konularında 15 maddelik bir mutabakat sağlandığını  açıkladı.

Amaçlarının Yunan devletinin doğumuna ve oluşumuna katkısını göz  önünde bulundurarak Kilise'nin özerkliğini güçlendirmek olduğunu belirten Çipras,  "Hem devlet hem de Kilise'ye fayda sağlayacak tarihi bir adım çabasındayız."  dedi.

Çipras, rahiplerin bundan sonra devlet memuru olmaktan çıkarılmasını  planladıklarını belirterek, din görevlilerinin maaşları miktarındaki ödeneğin her  yıl Kilise'ye bağlı bir fona aktarılacağını ifade etti.

Ayrıca, devlet ve Kilise arasında tartışmalı olan mülkiyetlere ilişkin  bir ortak komite oluşturulacağını kaydeden Çipras, mülklere ilişkin gelir ve  yükümlülüklerin iki taraf arasında ortak olarak paylaşılacağını bildirdi.

Başpiskopos İeronomios da "Bu mutabakat, karşılıklı saygı çerçevesinde  ilerleme niyetinde olduğumuzun göstergesi." ifadesini kullandı.

Kilise'nin çok geniş mal varlığına sahip olduğu iddiasını "efsane"  olarak niteleyen İeronomios, anlaşma ile Kilise'nin daha işlevsel bir hale  getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yunan basınında yapılan yorumlara göre, hükümetin sunmayı planladığı  anayasa değişiklikleri kapsamında Yunan devletinin dini tarafsızlığına yönelik  bir ifade eklenmesi planlanıyor.

Başbakan Çipras, konuya ilişkin açıklamasında, "Gerek kilise gerek  devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin  dini tarafsızlığının anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı  geldi." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:04
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