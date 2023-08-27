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Dünya Aleksandr Lukaşenko: Wagner hayatta...
Dünya

Aleksandr Lukaşenko: Wagner hayatta...

Yeniakit Publisher
2023-08-27 08:01:00 -
Aleksandr Lukaşenko: Wagner hayatta...

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus paralı asker grubu Wagner üyelerinin ülkesinde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Lukaşenko, Rusya'da Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin’nin ardından Rus paralı savaşçı grubunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı, Wagner askerlerinin ne kadar süre ülkesinde kalacağı ve bundan sonraki hedefleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Wagner yaşıyor ve Wagner Belarus'ta yaşayacak" ifadesini kullanan Lukaşenko, paralı asker grubunu kuran liderliğin hedefleri doğrultusunda Wagner’in ana kadrosunun görevi sürdürmeye devam edeceği mesajını verdi.

Moskova’nın kuzeyinde düşen uçakta Prigojin ile birlikte aralarında Wagner’in önemli komutanlarının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Wagner liderinin ölümünden kimin sorumlu olduğu bilmediğini ancak Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in ölüm emrini verdiğine inanmadığını kaydeden Lukaşenko, Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, “Vladimir Putin'i tanıyorum. O düşünceli bir adam ve çok soğukkanlı. Bunu yapanın o olduğunu hayal edemiyorum. Kaza çok acımasız ve amatördü” dedi.
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Lukaşenko, sayıları 10 bini bulan Wagner üyelerini ülkesinde ağırlamaya devam edeceğini yineledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in Moskova'nın emri üzerine öldürüldüğü yönündeki iddiaların "kesinlikle yalan" olduğunu açıklamıştı.

Peskov, Prigojin'in ölümünün kesin olarak doğrulanması için test sonuçlarının beklenmesi gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Wagner’in patronunun öldürüldüğüne dair şu anda "kesin bir kanıt" bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Prigojin'in uçakta olduğuna dair henüz kesin bir kanıt yok ve onun olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı biliniyor. Ancak gerçekten ölmüş olması da kuvvetle muhtemel." denildi.

Rusya’daki sosyal medya kanallarında ise uçak enkazından çıkan cenazelerin yakıldığı ve cesetlerini tanımaz hele getirildiği iddiasına yer verilirken, sadece DNA testleriyle cesetlerin tespit edilebileceği ileri sürüldü.

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