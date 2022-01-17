Lukaşenko: Savaşa çağrı yapıyorlar

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı’nda askeri yetkililerle Belarus-Rusya ortak askeri tatbikat planıyla ilgili toplantı yaptı.

Son verilere göre, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırına 30 binden fazla asker, teçhizat ve silah yerleştirdiğini aktaran Lukaşenko, Polonya’nın bölgeye askeri teçhizat yerleştirmesi için NATO’ya başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Lukaşenko, "Bu neden yapılıyor? Bundan bir sonuç çıkabilir. Ciddi bir şeye hazırlanıyorlar. En azından uzun bir şeye." ifadesini kullandı.

Polonya ve Baltık ülkelerinde 8 ila 10 bin ABD askeri var

Belarus’un batısındaki ülkelerde ABD birliklerinin varlığına da dikkat çeken Lukaşenko, "Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 8 ila 10 bin ABD askeri burada ne yapacak? Siz buraya uzaklardan geldiyseniz, bizi ve Rusya’yı 'askeri tatbikat, manevra yapıyoruz' diye niye suçluyorlar? Bazı ‘ateşli’ kimseler açıkça savaşa çağrı yapıyulunuyor. Amerikalılaror." diye konuştu.

Ukrayna güçlerini artırıyor

Belarus’un güney sınırlarındaki durumun da endişe verici olduğuna işaret eden Lukaşenko, Ukrayna tarafında askeri birliklerde artış olduğunu söyledi.

Lukaşenko, "Ukrayna, sınırlarımızın yakınında ulusal muhafız birliklerini 'radikal milliyetçiler'den toplayarak güçlerini genişletmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Ukrayna’nın Belarus sınırları yakınında özel operasyon düzenlediği ve sınır bölgesine 10 bine yakın asker çekildiği bilgisini paylaştı.

Belarus-Rusya ortak askeri tatbikatı şubat ayında

Aralık 2021'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus’un batı ve güney sınırlarında askeri tatbikat yapılması konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lukaşenko, "Bugün Belarus balkonundan batı ve güney sınırlarında ciddi askeri tatbikatlar yapmamız gerektiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, tatbikatların Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna ile karşı karşıya kalındığında belirli bir plan oluşturulmasına yönelik yapılması gerektiğini vurgulayarak ülkesindeki Rusya-Belarus ortak tatbikatına şubatta başlayacaklarını kaydetti.