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Biyografi Aleister Cowley kimdir? Aleister Cowley nerelidir? Aleister Cowley çocukları
Biyografi

Aleister Cowley kimdir? Aleister Cowley nerelidir? Aleister Cowley çocukları

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in poylaşımlarında Aleister Cowley isminin geçmesi sonrası kim bu Aleister Cowley? Aleister Cowley nerelidir? Aleister Cowley ne iş yaptı? Aleister Cowley kitapları neler? soruları da bir hayli merak edilir oldu. İşte Aleister Cowley hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 09:28:00 - 2021-06-27 09:28:54
Aleister Cowley kimdir? Aleister Cowley nerelidir? Aleister Cowley çocukları

Aleister Crowley 12 Ekim 1875 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Ünlü İngiliz okulist, yazar,santranç ustası, şair ve astrolog. Eylemlerinden dolayı Dünyanın en kötü üne sahip adamı şeklinde adlandırılmıştır. Aleister Crowley Şafak Hermetik Cemiyeti, ordo Templi Orientis gibi farklı organizasyonların üyesiydi. 

Ozzy Osbourne ünlü şarkısı Mr. Crowley'i Aleister Crowley adına yazmıştır. 1895 yılında Trinity Kolejine gitti. Burada felsefe,psikoloji ve ekonomi alanında eğitim aldı. 1896 yılında kendini okültizm ve mistisizme verdi. Aleister Crowley oğullarından birine Atatürk ismini vererek Türk toplumuna yaranmak istediği de söylenilir.

Aleister Cowley çocuklarının isimleri

Aleister Cowley’in çocukları: Randall Gair Doherty, Nuit Ma Ahathoor Hecate Sappho Jezebel Lilith Crowley, Lola Zaza Crowley

Aleister Cowley kitapları

The Book of the Law

Magick (Book 4)

The Book of Lies (Crowley)|The Book of Lies

The Vision and the Voice

777 and other Qabalistic writings

The Confessions of Aleister Crowley

Magick Without Tears

Little Essays Toward Truth

The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King

The Confessions of Aleister Crowley : An Autobiography

Diary of a Drug Fiend

The Holy Books of Thelema

Hymn to Lucifer

Moon Child

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Yorumlar

Yorumcu

Atatürk e hayranmış oğlu nun adını Atatürk koymuş işe bak sen böyle şeytani bir canavar neden Atatürk e hayran acaba?
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