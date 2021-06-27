Aleister Cowley kimdir? Aleister Cowley nerelidir? Aleister Cowley çocukları
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in poylaşımlarında Aleister Cowley isminin geçmesi sonrası kim bu Aleister Cowley? Aleister Cowley nerelidir? Aleister Cowley ne iş yaptı? Aleister Cowley kitapları neler? soruları da bir hayli merak edilir oldu. İşte Aleister Cowley hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Aleister Crowley 12 Ekim 1875 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Ünlü İngiliz okulist, yazar,santranç ustası, şair ve astrolog. Eylemlerinden dolayı Dünyanın en kötü üne sahip adamı şeklinde adlandırılmıştır. Aleister Crowley Şafak Hermetik Cemiyeti, ordo Templi Orientis gibi farklı organizasyonların üyesiydi.
Ozzy Osbourne ünlü şarkısı Mr. Crowley'i Aleister Crowley adına yazmıştır. 1895 yılında Trinity Kolejine gitti. Burada felsefe,psikoloji ve ekonomi alanında eğitim aldı. 1896 yılında kendini okültizm ve mistisizme verdi. Aleister Crowley oğullarından birine Atatürk ismini vererek Türk toplumuna yaranmak istediği de söylenilir.
Aleister Cowley çocuklarının isimleri
Aleister Cowley’in çocukları: Randall Gair Doherty, Nuit Ma Ahathoor Hecate Sappho Jezebel Lilith Crowley, Lola Zaza Crowley
Aleister Cowley kitapları
The Book of the Law
Magick (Book 4)
The Book of Lies (Crowley)|The Book of Lies
The Vision and the Voice
777 and other Qabalistic writings
The Confessions of Aleister Crowley
Magick Without Tears
Little Essays Toward Truth
The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King
The Confessions of Aleister Crowley : An Autobiography
Diary of a Drug Fiend
The Holy Books of Thelema
Hymn to Lucifer
Moon Child