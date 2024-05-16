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Spor Aldığı tazminatlar servete bedel: İşte Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı paralar!
Spor

Aldığı tazminatlar servete bedel: İşte Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı paralar!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 17:14:00 -
Aldığı tazminatlar servete bedel: İşte Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı paralar!

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı tazminatlar gündem oldu. Mourinho’nun özellikle 2007’de İngiliz ekibi Chelsea’dan aldığı tazminat tutarı dikkat çekti. İşte Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı ücretler…

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı tazminatlar gündem oldu. Mourinho’nun özellikle 2007’de İngiliz ekibi Chelsea’dan aldığı tazminat tutarı dikkat çekti. İşte Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı ücretler…

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran José Mourinho’nun çalıştırdığı takımlardan ayrılırken aldığı tazminatlar servet niteliğinde.
Portekizli çalıştırıcı, teknik direktörlüğünü yaptığı takımlardan ayrılma süreci oldukça pahalıya mal oluyor.
Mourinho, daha önce görev aldığı takımlarda daha yüksek miktarlarda tazminat tutarı aldı.
Geçtiğimiz ocak ayında José Mourinho ile yollarını ayıran Roma, 3 milyon sterlin tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
İşte Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan kazandığı tazminatlar;

2007'de Chelsea'den 18 milyon sterlin
2013'te Real Madrid'den 17 milyon sterlin
2015'te tekrar Chelsea'den 12.5 milyon sterlin
2018'de Manchester United'dan 17 milyon sterlin
2021'de Tottenham'dan 18 milyon sterlin
2024’te Roma'dan 3 milyon sterlin

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