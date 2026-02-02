Aldığı sıfır kamyonet hatalı çıkınca vinç kiralayıp kamyoneti bayinin önünde sergiledi

  • İSTANBUL
Adana’da satın aldığı sıfır kamyoneti hatalı çıkan kişi, zararının giderilmemesi üzerine vinç kiralayarak üzerine ‘Alma, kandırılma’ yazısı astığı kamyoneti havaya kaldırıp bayinin önünde sergilemeye başladı.

Adana Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan bir otomobil bayisinden aldığı sıfır kilometre kamyonetin hatalı olduğunu öne süren kişi, bayi yetkililerinin zararını gidermemesi üzerine eylem yaptı. Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine 'Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor' yazılı pankart asarak sergiledi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.

