Aldığı nefesten bile haberi olan isim açıkladı: İmamoğlu bağımsız aday olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

Selvi, İmamoğlu'nun 15 ile yaptığı ziyaretle masaya “Masada Kılıçdaroğlu hâkim olabilir lakin sahada ben varım” mesajını verdiğini savundu.

Selvi, şöyle devam etti:

"Masadaki planı sahadaki gücü ile bozmaya çalışıyor. Buna rağmen başarılı olabilecek mi? Masadan çıkması imkânsız görünüyor.

Bu aşamada Akşener faktörünün devreye girmesi bekleniyor. Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu’nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, 'Benim ismim masaya da geldi lakin engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak' deniliyor."