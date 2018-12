Aldığı her maaştan hazineye bağış yaptı, bakan tarafından ödüllendirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde Hazine’ye bağışta bulunan 81 vatandaşa teşekkür mektubu gönderdi. Bağışçılardan bazılarını bizzat arayarak teşekkürlerini ileten Albayrak bağışçılara, kaleme aldığı mektup ve Darphane’de yaptırılan madalya benzeri özel bir şilt hediye etti.

Şiltte Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu altında “Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

81 vatandaş arasında yer alan Enver Kadir Gümüş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarafından gönderilen şilt ve mektup için teşekkür etti. Devletin her koşulda yanında olduklarını ifade eden Enver Kadir Gümüş, “Ben her ay maaşımdan belli bir miktar devletimizin yanında olmak için bağış yaptım. Bizi bu şekilde onurlandırmış biz daha çok teşekkür ediyoruz. Biz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi onurlandırdılar bu bizim ömrümüzün sonuna kadar saklayacağımız, çocuklarımıza torunlarımıza bırakacağımız bir anı madalya ilk geldiğinde çok duygulandım. Devletimizin bizi unutmadığını, yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. 15 Temmuz Darbe girişimden sonra gerçekleşen biri durum biz bunu manevi bir duygu olarak yapıyorduk. Bu şekilde olması bizleri heyecanlandırdı. Hemen hemen her ay elimizden geldiği kadar yatırıyorduk. Bundan sonrada yatırmaya devam edeceğiz. Bakanımız Zonguldak’a geldiğinde de kendisini ağırlamaktan, kendisini misafir etmekten büyük bir onur duyarız” şeklinde konuştu.