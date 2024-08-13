Alçakların maskeleri düştü! Çünkü İsrail öyle istiyor

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Batı'nın medeniyet değerlerini terk ettiğini ve demokrasi gibi kavramların artık içinin boşaltıldığını belirtti. Babaoğlu, Batı'nın demokrasiyi kullanarak kitleleri manipüle ettiğini ifade etti. İsrail’in çıkarları doğrultusunda Batı’nın özgürlük ve insan haklarını hiçe saydığını kaydeden Babaoğlu, bu durumun dünya genelinde büyük bir endişe oluşturduğunu söyledi. Haşmet Babaoğlu, Batı'nın çöküşe doğru hızla ilerlediğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Görmüyor musunuz olup biteni?

Batı'nın muazzam bir pişkinlikle bütün medeniyet cilalarını söküp attığını görmüyor olamazsınız...

Kör müsünüz?

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Keyfiniz kaçsın istemiyor musunuz?

Yoksa fonlanarak Paris'te olimpiyatları mı izlediniz?

Hani bazılarınız sosyal medyaya "ilkel karanlık bir dönemin içinden çıkıp olimpiyatların medeni huzuruna vardık" diye yazmış ya hiç utanmadan...

Belki o haldesiniz...

Ama öyleyseniz, bu uzun sürmüş salaklıklarınız...

Bu demode pembe rüyalarınız beni zaten ilgilendirmiyor.

Sözüm, sizlere değil...

***

Batı, dünyaya pazarladığı bütün değerleri bir bir terk ediyor...

Hemen her ülkede sahneye soytarıları çıkartarak aşındırdığı demokrasinin işini tümden bitirmek üzere mesela...

"Seçkinler ve teba" düzenine geçerken demokrasiye ihtiyacı yok!

Şimdi iş sokakları karıştırarak ve güvenlik kaygısı yaratarak kitleleri demokrasiden şüpheye düşürme aşamasında...

Sonra diğer aşamalara geçildiğinde, ağzınız açık kalacak.

***

Eşitlik düsturu mu?

Bireyin evrensel hukuku mu?

Acıklı bir komediye dönüştü bunlar...

Yüzde 1'in geri kalanların bütün varlıklarına el koymaya hazırlandığı bir "devrim"in eşiğinde ne eşitliği!

Dayanışma mı?

"Trans"larınki hariç bütün dayanışma hareketleri öcü olarak gösteriliyor.

***

Ya özgürlük?

Başkalarını geçtim, Avrupalı bireyin özgürlüğü ne olacak peki?

Hiç olacak, HİÇ!

Borçlandırılmış insanın özgürlüğü palavradır, bu gerçek şimdi ortaya çıkıyor işte!

80 Yaşında bir Alman kadınısınız mesela ve yüreğiniz Gazze'de öldürülen çocuklar için yanıyor, elinize bir Filistin bayrağı almışsınız, kaldırımda yürüyorsunuz...

Olmaz ki!

Bayrağı elinizden almak isteyen iri yapılı Alman polisinden artık iyice incelmiş kemiklerinize sert tekmeler yiyorsunuz.

Niye?

Çünkü İsrail öyle istiyor...

İsrail istiyorsa, Batı'nın havası, bireyi, özgürlüğü bir anda sönüveriyor.

***

Bir dünya kapanıyor...

Neden diye sormayacak mısınız?

Basmakalıp yargılarınız ve alışkanlıklarınız sizi sarhoş etmesin!

Agah olun, dikkatli bakın etrafınıza..."