  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alçakların işleri güçleri algı ve iftira
Dünya

Alçakların işleri güçleri algı ve iftira

Özellikle ABD'de yuvalanan terörist FETÖ'cüler algı operasyonlarına devam ediyor. Türkiye düşmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden ülkemizi hedef aldılar.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:16:00 - 2021-03-15 23:21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanları Amerika’da TIR dolaştırıyor. Terör örgütü FETÖ üyeleri tarafından verilen reklamda, Türkiye’de 30 bin siyasi suçlu olduğu ve sözde gazeteci Ahmet Altan’a özgürlük mesajı verdiler. İşleri güçleri vatan hainliği olan FETÖ'cü teröristler ülkemizi her fırsatta karalamaya çalışıyor. New York'un ünlü meydanında "Erdoğan'ı durdurun" reklamı bile verdi.

Reklama tepki gösteren duyarlı vatandaşlar "Gülen'i durdurun" ilanı vererek teröristlere karşılık vermişti.

Soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Duyarli müslümanlar hanki ülke hanki ırkdan olursa olsun karşi adak yabib dünyada Erdoğan a ♥️
  • Yanıtla
Güney Kore'den flaş ALTAY tankı açıklaması
Teknoloji

Güney Kore'den flaş ALTAY tankı açıklaması

ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın (AMT) motor ve transmisyonu için Güney Koreli Doosan Infracore Co. ve S&T Dynamics Co. şirketlerinin sözcüleri,..
Ali Koç'tan o isme tepki: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
Spor

Ali Koç'tan o isme tepki: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la arasında geçen sohbeti canlı yayında anlatan futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Koç'un kendisine "Sana o p..
Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’tan ayda iki tane yapılacağını ve birim başı maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olacağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay