Alçakların işleri güçleri algı ve iftira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanları Amerika’da TIR dolaştırıyor. Terör örgütü FETÖ üyeleri tarafından verilen reklamda, Türkiye’de 30 bin siyasi suçlu olduğu ve sözde gazeteci Ahmet Altan’a özgürlük mesajı verdiler. İşleri güçleri vatan hainliği olan FETÖ'cü teröristler ülkemizi her fırsatta karalamaya çalışıyor. New York'un ünlü meydanında "Erdoğan'ı durdurun" reklamı bile verdi.

Reklama tepki gösteren duyarlı vatandaşlar "Gülen'i durdurun" ilanı vererek teröristlere karşılık vermişti.

Soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.