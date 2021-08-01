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Gündem Alçaklar kaçtı! İzmir'de kışlaya yönelik "sabotaj girişimi"
Gündem

Alçaklar kaçtı! İzmir'de kışlaya yönelik "sabotaj girişimi"

Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleye devam ederken İzmir’den son dakika haberi geldi. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre; İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 15:59:00 -
Alçaklar kaçtı! İzmir'de kışlaya yönelik "sabotaj girişimi"

İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.

Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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