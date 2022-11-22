Alçaklar çok fena kuduracak! Bir daha söyle Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 36 bin 854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." dedi.

Akar, şunları söyledi:

"TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için; ‘hudut namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta. Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte. Hudutlarımız, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hudut birliklerimiz tarafından bugüne kadarki en yoğun ve en etkin tedbirler ile korunmaktadır.

Pençe Kılıç harekatı

19 Kasım’da başlatılan ve Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur. Pençe-Kilit Harekâtı sonucunda; 460 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."