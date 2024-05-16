Alçaklar camiye saldırdı! Irkçı zihniyetin bir tezahürü
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde, kimliği belirsiz kişiler bir camiye sprey boyayla saldırı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saldırıya sert tepki gösterdi.
Açıklama KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Limasol kentindeki tarihi Arnavut Camii'nin duvarlarına yazılar yazıldığı ve caminin tahribata uğratıldığı belirtildi.
CAMİYE YAPILAN SALDIRI ŞİDDETLE KINANDI
Açıklamada, "Bu yöndeki saldırılar, Güney’deki ırkçı zihniyetin, Türk ve İslam varlığına karşı beslenen tahammülsüzlüğün açık bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.
Saldırının faillerinin en kısa sürede bulunarak cezalandırılması ve bu gibi saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.